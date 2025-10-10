;

Diputadas de oposición exigen renuncia de la ministra de la Mujer tras liberación del agresor de Nabila Rifo

Ante las acusaciones, Antonia Orellana descartó que la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega “tenga que ver con una negligencia del Sernameg”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Las diputadas del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real, solicitaron la renuncia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, tras conocerse que al agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, se le otorgó la libertad condicional.

Según una investigación de BioBioChile, la liberación se debió a un abandono judicial por parte del Sernameg, ya que tras la destitución de Beatriz Ramírez, abogada que representó a Rifo durante el proceso judicial, el caso no fue reasignado a otro profesional.

Esto implicó que ninguna asesoría legal estuvo disponible para la víctima en la audiencia que determinó la libertad condicional de su agresor.

Antonia Orellana descarta “negligencia del Sernameg”

La diputada Sofía Cid enfatizó la irresponsabilidad del gobierno: “Cuando el Estado actúa con improvisación y amateurismo, las consecuencias pueden costar vidas”.

Agencia Uno | Sofía Cid

Por su parte, Catalina del Real señaló que “la falta de protección y apoyo a las mujeres es un tema urgente que este gobierno no está abordando con la seriedad que merece”.

Agencia Uno | Catalina del Real / Leonardo Rubilar

Ante estas acusaciones, la ministra Antonia Orellana descartó que la “libertad condicional que se le ha otorgado por vía judicial a Mauricio Ortega tenga que ver con una negligencia del Sernameg o una omisión de nuestros deberes”.

“Hemos acompañado a la víctima en distintas instancias, sea con apoyo para trámites sociales, con gestiones en vista de su discapacidad visual y ante el difícil trance que vivieron el año pasado sus hijos”, añadió.

