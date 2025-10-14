Cristiano Ronaldo, ya con 40 años, sigue sumando récords goleadores a su legendaria carrera en el fútbol.

Durante la jornada de este martes, “CR7” anotó los dos goles con los que Portugal igualó ante Hungría por las Eliminatorias Europeas. Más allá de no conseguir la victoria, volvió a inscribir su nombre en la historia del fútbol.

¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5XAAPuIBu5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

Con el doblete conseguido, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Mundialistas, abarcando todas las confederaciones.

El “Bicho” alcanzó las 41 dianas, superando al guatemalteco Carlos Ruiz, que registraba 39. En tercera posición aparece Lionel Messi, con 36 anotaciones.

El delantero de Al Nassr ya es el máximo goleador de la historia del fútbol, con 948 goles, y todo indica que no se retirará hasta alcanzar la cifra de los 1.000 tantos convertidos.