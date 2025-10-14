;

VIDEOS. Raquel Argandoña incendió las redes con hiriente comentario sobre la apariencia de María José Quiroz: Este es el detalle de la polémica

La jueza de Fiebre de Baile emitió una declaración sobre el vestuario y el cuerpo de la comediante, que generó llamado a denunciarla en el CNTV. Ambas figuras hablaron tras el entuerto.

Soledad Reyes

Raquel Argandoña dejó la grande en Fiebre de Baile, donde emitió un hiriente cometario sobre el vestuario y el cuerpo de la comediante María José Quiroz.

“Tu vestuario, horrible, no te favorece para nada esta noche. No me gusta, el amarillo te hace ver mucho más ancha en televisión, y eso tú lo sabes porque trabajas en cámara”, lanzó a la hora de evaluarla.

Un dicho que generó una ola de críticas contra la figura, e incluso un masivo llamado a denunciarla en instancias como el CNTV.

¿Qué dijo María José?

Respecto a esto, María José habló con algunos medios en el backstage del estelar.

Y ahí señaló que “yo le digo a la gente que a mí, la verdad, desde el fondo de mi corazón, a mí no me afecta. No olviden que esto es un programa y que es un show igual. O sea, yo no creo que haya una mala intención hacia mí de Raquel. Fue hacia el vestuario y ella debe pensar, debe querer que me vea mejor. Además que al lado de Faloon. A lo mejor no fueron las palabras, ¿cachái? Decir, es horrible, pero es su forma. Si me afecta, se los diría".

Raquel Argandoña también respondió. Y lejos de apaciguar las cosas, le dijo a una seguidora que la cuestionó que “yo creo que entendiste mal. Ella se impone en el escenario, por lo tanto, merece un vestuario igual a las demás”. ¿Qué tal?

