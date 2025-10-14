;

Daniella Campos rompe el silencio y reflexiona sobre su relación con Denisse: “Haber sido gemela es el peor castigo de mi vida”

La exmodelo detalló que no tiene un contacto directo con su hermana hace más de dos décadas.

José Campillay

La primera emisión de El Internado, el nuevo programa de telerrealidad de Mega que reúne a distintas figuras del espectáculo chileno, tuvo uno de sus momentos más comentados cuando Daniella Campos abordó abiertamente su vínculo con su hermana, Denisse.

En conversación con Fernando Solabarrieta, la exmodelo reconoció que hace años no mantiene contacto con su gemela.

No sé dónde vive, pero no está en el norte, está en Santiago”, señaló, agregando que el quiebre se remonta a hace más de dos décadas. “Hace más de 25 años, no sé si son 20 o 25, pero son muchos años”, comentó.

Cuando el periodista le sugirió intentar una reconciliación, Daniella fue tajante: “Pero si no estamos peleadas”, respuesta que sorprendió al público considerando los cruces públicos que ambas han tenido en el pasado.

La también periodista explicó que su distanciamiento con Denisse no responde a un conflicto puntual, sino a un proceso más profundo.

Para mí, haber sido gemela es el peor castigo de mi vida”, confesó, aclarando que no se trata de un reproche personal hacia su hermana. “Lo digo porque todos nacen con el derecho de la individualidad, y yo me lo tuve que ganar. Eso es súper heavy”, expresó.

Campos aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los padres que crían gemelos: “Conocí un papá que tiene gemelos chicos y le pedí que no los vista iguales, son personas distintas”, reflexionó.

La exreina de belleza también habló sobre su motivación para ingresar al reality, señalando que lo hizo con un objetivo familiar y económico.

“Había razones económicas que me permiten ayudar a uno de mis hermanos a terminar su carrera, algo que me encanta poder hacer”, explicó durante el programa.

