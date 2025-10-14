;

Nicolás Jarry se baja del ATP 250 de Almaty a horas de su debut: adujo problemas físicos

El número 3 de Chile optó por no disputar su juego de primera ronda ante Timofey Skatov.

Carlos Madariaga

Durante la madrugada de este martes se esperaba el debut de Nicolás Jarry en el ATP 250 de Almaty.

En Kazajistán, la actual tercera mejor raqueta nacional se había instalado con tal de volver al máximo circuito tenístico tras haber sido padre por tercera vez, tomando en cuenta que ya había disputado, sin éxito, un Challenger en España.

Por lo mismo, celebró sin su familia el haber cumplido ya 30 años el pasado sábado.

Sin embargo, a horas de haber debutado en Almaty, Nicolás Jarry se bajó de su partido ante el local Timofey Skatov.

El actual 109 del mundo informó a la organización del torneo su deserción debido a un dolor de codo.

Habrá que esperar novedades en torno al futuro inmediato de Nicolás Jarry, considerando que no está anotado en ningún torneo, al menos, para la próxima semana, tomando en cuenta también que, por ranking, no le alcanza para jugar la qualy del Masters 1000 de París-Bercy.

