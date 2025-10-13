;

Tragedia en Estados Unidos: identifican 16 fallecidos tras explosión en fábrica de Tennessee

Según medios internacionales, no hubo sobrevivientes tras el devastador estallido.

Las autoridades del estado de Tennessee, Estados Unidos, identificaron a las 16 personas fallecidas tras la devastadora explosión ocurrida el 10 de octubre en una planta de fabricación de municiones.

El estallido, que se registró en la mañana, arrasó por completo las instalaciones y se sintió como un pequeño terremoto de magnitud 1,6, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por otro lado, de acuerdo a información publicada por BBC News, no hubo sobrevivientes tras el fatal accidente.

“Una de las tragedias más devastadoras”

Durante una conferencia de prensa, los sheriffs Chris Davis y Jason Craft revelaron los nombres de las víctimas y pidieron respeto y apoyo para las familias afectadas.

“Debemos cuidar de estas familias y de nuestra comunidad. Este hecho es una de las tragedias más devastadoras de mi carrera”, dijo el sheriff Davis, citado por The Tennessean.

Entre las víctimas se encontraban un profesor, un bombero, un químico, una madre de familia y trabajadores de producción.

