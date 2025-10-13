;

VIDEOS. Alemania cumple y Francia se cae: el resumen de la jornada de Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026

Todavía no se han sellado los clasificados del “Viejo Continente” a la Copa del Mundo de Norteamérica.

La jornada de este lunes, se llevó a cabo una nueva fecha de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, donde vieron acción algunas de las mejores selecciones del planeta.

Por el Grupo A, Alemania venció por la cuenta mínima a Irlanda del Norte con gol de Nick Woltemade (31′).

De esta manera, los dirigidos por Julian Nagelsmann siguen compartiendo la punta de su zona con Eslovaquia, ambos con 9 puntos, mientras que los miembros del Reino Unido se quedan con 6 y en el fondo cierra Luxemburgo con 0.

La gran sorpresa de la jornada la dio Islandia, que fue capaz de rescatar un empate 2-2 contra Francia. Los goles para los nórdicos fueron obra de Victor Pálsson y Kristian Hlynsson; para “Les Bleus” anotaron Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta.

Con la igualdad, los últimos subcampeones del mundo siguen en la punta del Grupo D con 10 unidades, seguidos por Ucrania con 7, Islandia con 4 y Azerbaiyán con solo 1 punto.

