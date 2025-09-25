Así será la Línea 7 del Metro de Santiago que promete descongestionar la saturada Línea 1: mapa, estaciones y cuándo estará lista

La Línea 1 del Metro de Santiago es el eje principal del sistema de transporte subterráneo de la capital, y su alta demanda la ha convertido en una vía indispensable para el día a día de los pasajeros.

Eso sí, su funcionamiento no ha estado exento de problemas de distinto tipo e incluso esta semana se han cerrado estaciones por dos días consecutivos.

Pese a que existe un plan de modernización, que también añadirá puertas en andenes, por momento las interrupciones y aglomeraciones dificultan los viajes.

Afortunadamente, la futura Línea 7 buscará descongestionar manera efectiva a la L1, alzándose como otra alternativa de viaje que conectará siete comunas en total.

El nuevo trazado, que irá de oriente a poniente en forma paralela a la actual Línea 1, por el costado sur del Río Mapocho, unirá Las Condes y Cerro Navia en solo 37 minutos.

Así se bajará la demanda de la L1 en alrededor de 7 mil pasajeros por hora en sentido poniente-oriente en horario punta mañana en el tramo más cargado, lo que equivale a inyectar 10 trenes vacíos durante las dos horas del período punta AM.

En total, se añadirán 26 kilómetros al mapa y 19 estaciones. Según las proyecciones de la empresa, se beneficiará a 1,6 millones una vez se ponga en marcha.

Por lo demás, combinará con las Líneas 1, 2, 3, 5 y 6 en puntos neurálgicos de la red como son las estaciones Cal y Canto, Baquedano y Salvador, ofreciendo más opciones de rutas para los usuarios.

La nueva línea, que será completamente subterránea e implica una inversión de 2.528 millones de dólares, tendrá una afluencia anual estimada de 122 millones de pasajeros al año 2025, con un aumento de 96 millones de viajes en la red de Metro.

La marcha blanca está prevista para el año 2028. Pese a que en julio la empresa confirmó que los trabajos se paralizaron por desperfectos en una máquina tuneladora, el cronograma oficial seguiría vigente.