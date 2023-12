“No celebran una mier...”: ciudadano venezolano se llena de críticas tras cuestionar las celebraciones de Navidad en Chile

Parece ser que la celebración de la Nochebuena y de la Navidad en Chile no convenció a todos. Al menos así lo manifestó un usuario de la red social TikTok a través de un video ampliamente viralizado.

En este último el hombre extranjero, de nacionalidad venezolana, cuestionó la fecha y la falta de efusividad de la población. “Un 24 de diciembre...coño, este es el país más aburrido con la gente más aburrida que puede existir en el planeta”, lanzó.

“No celebran una mier... Les molesta la música en diciembre”, añadió @cesar_80s mostrando un plano general desde el edificio donde aparentemente vive.

“Parece un cementerio”, comparó al mostrar las proximidades de la calle. “Los únicos que tenemos música somos nosotros y ya nos llamaron de conserjería”, explicó sobre la solicitud de bajar el volumen.

El registro no quedó ahí, pues naturalmente reunió miles de reproducciones y cientos de comentarios por parte de diversas voces que lo cuestionaron por sus palabras.

Revisa el video a continuación:

Pese a que la grabación estuvo arriba hasta alcanzar bastante notoriedad, horas más tarde, y ante una serie de críticas por parte de otros usuarios, el autor eliminó el video .

“Cero Navidad en Chile”

Eso sí, no se trata de la única persona que ha elaborado críticas de cara a cómo se toma el país la fiesta de final de año.

Previamente un ciudadano colombiano llamado Diego Ariza también abrió el debate tras un video que también se vio en TikTok.

“No sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo, pero vea, si yo no veo los estados de la gente de mi país, yo no me doy cuenta de que estoy en Navidad”, contó.

“Por aquí no se ve nada de Navidad, absolutamente nada. Cero Navidad en Chile”, explicaba en el clip que puedes revisar pinchando aquí.