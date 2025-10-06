;

Martín Vidaurre roza el podio en la penúltima fecha de la Copa del Mundo del Mountain Bike UCI

El campeón mundial sub 23 de la especialidad finalizó cuarto en Nueva York.

Martín Vidaurre compitió este fin de semana en Lake Placid, histórico centro olímpico de Nueva York, para disputar la penúltima fecha de la temporada 2025 de la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI.

En una batalla donde demostró por qué está entre los mejores del mundo de la especialidad, peleó por el podio hasta el final.

Sin embargo, Martín Vidaurre terminó quedándose en el cuarto lugar de la jornada, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 56 centésimas, a solo dos segundos del ganador, su coequipo, Christopher Blevins, que es el actual líder de la clasificación general.

“Pensé que lo tenía, pero me tomaron en la línea final. Quizás me olvidé de mirar atrás. De todas formas el cuarto lugar es muy bueno, estoy contento”, recalcó el nacional, que se mantuvo segundo en la tabla general de la temporada. En tanto, su hermana, Catalina Vidaurre, terminó en el puesto 26 de la jornada.

Ahora, todas las miradas están puestas en la gran final de la Copa del Mundo UCI, que se disputará desde el jueves 9 de octubre en Mont-Sainte-Anne, en Canadá, donde Martin Vidaurre buscará cerrar la temporada con una actuación memorable.

