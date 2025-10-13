;

Los cambios para el fútbol chileno en 2026: cuadrangular para Supercopa y tercer torneo en Primera División

Según información de ADN Deportes, el Consejo de Presidentes debe zanjar cuándo se disputará esta suerte de Copa de la Liga nacional y qué premio deportivo otorgará.

Los cambios para el fútbol chileno en 2026: cuadrangular para Supercopa y tercer torneo en Primera División

Los cambios para el fútbol chileno en 2026: cuadrangular para Supercopa y tercer torneo en Primera División

La ANFP debe resolver una serie de temas en el Consejo de Presidentes citado para este lunes, con foco fundamental en acordar los alcances del acuerdo con TNT Sports.

A lo anterior no solo se circunscribe el hecho de acordar las cuotas a descontar a los clubes de los montos por televisión, sino también a un cambio en el calendario.

Con tal de recuperar los partidos perdidos entre 2019 y 2020, la ANFP buscará ampliar la cantidad de encuentros en el balompié nacional a contar de 2026.

Por una parte, tal como adelantamos en ADN Deportes, está la propuesta de que la Supercopa se juegue ahora en un cuadrangular con tres partidos en una sede en vez del juego a partido único que hasta esta temporada ha resuelto el torneo.

La otra fórmula está en agregar un tercer torneo a la Primera División en 2026: según información de ADN Deportes, esta suerte de Copa de la Liga Chilena tendrá a los 16 elencos de la categoría divididos en cuatro grupos de cuatro elencos, donde solo el ganador de cada zona seguirá en carrera, ya disputando semifinales y final.

Este último campeonato tendrá como incentivo principal obtener el cupo de “Chile 3″ a la Copa Libertadores. La duda por resolver en Quilin es cuándo se disputará, pues podría ser el primer torneo del año entrante, cuya actividad está agendada que arranque en la última semana de enero.

