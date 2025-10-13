La peculiar coincidencia que une al Mundial Sub 20 de Chile con Qatar 2022 / Eurasia Sport Images

Ayer domingo se sellaron los últimos dos clasificados a semifinales del Mundial Sub 20 en Chile, con Marruecos eliminando a Estados Unidos y Francia haciendo lo propio con Noruega.

Ambos elencos se suman a Argentina y Colombia entre los elencos que siguen en carrera en suelo nacional.

Al momento de reparar en los clasificados, los más fanáticos inevitablemente encontraron un rápido recuerdo en citas planetarias.

Todo tomando en cuenta que tres de los cuatro semifinalistas del Mundial Sub 20 en Chile son los mismos países que llegaron a la ronda de los cuatro mejores en la última Copa del Mundo adulta, en Qatar 2022: Argentina, Francia y Marruecos.

Para mayor coincidencia, se repetirá incluso una de las llaves, con Francia midiéndose ante Marruecos. Del otro lado, la “sorpresa”, Colombia, jugará con Argentina.

¿Se seguirán dando las coincidencias al punto de ver otra final planetaria entre Argentina y Francia, pero ahora a nivel Sub 20? Ahora dependerá de lo que ocurra el miércoles.