;

La peculiar coincidencia que une al Mundial Sub 20 de Chile con Qatar 2022

El repaso de los semifinalistas nos lleva a recordar la última Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

La peculiar coincidencia que une al Mundial Sub 20 de Chile con Qatar 2022

La peculiar coincidencia que une al Mundial Sub 20 de Chile con Qatar 2022 / Eurasia Sport Images

Ayer domingo se sellaron los últimos dos clasificados a semifinales del Mundial Sub 20 en Chile, con Marruecos eliminando a Estados Unidos y Francia haciendo lo propio con Noruega.

Ambos elencos se suman a Argentina y Colombia entre los elencos que siguen en carrera en suelo nacional.

Revisa también:

ADN

Al momento de reparar en los clasificados, los más fanáticos inevitablemente encontraron un rápido recuerdo en citas planetarias.

Todo tomando en cuenta que tres de los cuatro semifinalistas del Mundial Sub 20 en Chile son los mismos países que llegaron a la ronda de los cuatro mejores en la última Copa del Mundo adulta, en Qatar 2022: Argentina, Francia y Marruecos.

Para mayor coincidencia, se repetirá incluso una de las llaves, con Francia midiéndose ante Marruecos. Del otro lado, la “sorpresa”, Colombia, jugará con Argentina.

¿Se seguirán dando las coincidencias al punto de ver otra final planetaria entre Argentina y Francia, pero ahora a nivel Sub 20? Ahora dependerá de lo que ocurra el miércoles.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad