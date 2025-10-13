;

Consejo de Presidentes de la ANFP busca acuerdo para el descuento a los clubes por el acuerdo con TNT Sports

Según información de ADN Deportes, las cuotas comenzarán a cobrarse en enero de 2026.

Carlos Madariaga

Diego Martin

Este lunes se reúnen los clubes del fútbol chileno en un nuevo Consejo de Presidentes de la ANFP, en la sede de Quilin.

El foco de los temas a debatir está en pos de concretar el acuerdo que permita sellar el fin del conflicto legal con TNT Sports por partidos pendientes entre 2019 y 2020.

Al respecto, la idea es aumentar partidos a contar de la temporada 2026, tanto con una Supercopa con cuatro equipos como con un tercer torneo en Primera División.

A lo anterior también se suma la compensación monetaria a la señal televisiva, la cual, según información de ADN Deportes, implicará un descuento en los dineros por televisión que reciben cada 30 días a contar de enero del próximo año y hasta 2032, cuando finaliza el contrato.

La propuesta está en restar 22 millones de pesos mensuales para cada uno de los equipos de Primera División, mientras que el descuento será de 11 millones mensuales en los elencos de la Primera B.

Cabe apuntar que, en torno a la máxima categoría del fútbol chileno, el descuento será mayor para Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica al ser los elencos más populares del país.

De hecho, el descuento será proporcional al monto que reciben por televisión: así las cosas, Colo Colo tendrá un descuento de 52 millones de pesos mensuales; la U 48,6 millones y la UC 41,8 millones.

