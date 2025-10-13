“La mano existió, pero el árbitro y el VAR creyeron que no era sancionable”: DT de Palestino lamenta el criterio referil ante la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El entrenador de Palestino, Lucas Bovaglio, intentó responder por el mal arranque del equipo en el partido ante la U de Chile, con 20 minutos que les costaron los dos goles que, a la postre, les significó la derrota en el Santa Laura.

“Decidimos cambiar el sistema porque creímos que, igualándoles el sistema, les podíamos competir mejor. El mal arranque fue un problema nuestro, no de sistema. El penal que tapó Sebastián nos metió en partido, cambió la energía”, planteó en conferencia de prensa.

El DT argentino, eso sí, cuestionó el hecho de que no se haya sancionado una mano penal de Leandro Fernández y que pudo significar el empate.

“Consideramos que hubo una mano, que existió, pero que el árbitro y el VAR decidieron no sancionar porque creían que no era sancionable. Cuando pierdes por un gol, el reclamo es lógico, pero como sucede ahora y siempre, no sirve de nada”, comentó Lucas Bovaglio, que apuntó a remecer al plantel tras sumar tres derrotas seguidas en el Campeonato Nacional 2025.

“Tenemos que recuperar alguna de las cuestiones que mostramos en el primer semestre. Esperemos aferrarnos a la localía para recuperar la senda de la victoria”, cerró el directo técnico de Palestino.