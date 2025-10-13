En busca de otro chileno en la UFC: ¿Cuándo, dónde y cómo ver a Víctor Valenzuela en el Dana White’s Contender Series?

Este martes 14 de octubre puede ser un día histórico para las artes marciales mixtas chilenas de más alto rendimiento.

Víctor Valenzuela tendrá la oportunidad de obtener un contrato con la UFC cuando salga al octágono más importante del mundo en la penúltima semana del Dana White’s Contender Series.

Para conseguir estampar su firma en la compañía norteamericana, “Siko” deberá sorprender al presidente de la empresa, quien estará en la mesa de comentarios evaluando su rendimiento en la que llaman “la entrevista de trabajo más dura del mundo”.

Eso sí, el chileno de 31 años no lo tendrá nada fácil, puesto que se verá las caras con el brasileño Michael Oliveira, quien llega al combate con un récord invicto de 8-0 y con la misma ambición que su rival.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Víctor Valenzuela en el Dana White’s Contender Series de la UFC?

El evento se realizará este martes 14 de octubre y comenzará a las 21:00 horas de Chile. Valenzuela está programado para ser la tercera pelea de la noche, por lo que su combate comenzará pasadas las 22:00 horas.

La cartelera no será transmitida por televisión abierta y solo podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas Disney+ y UFC Fight Pass.