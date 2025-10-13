;

En busca de otro chileno en la UFC: ¿Cuándo, dónde y cómo ver a Víctor Valenzuela en el Dana White’s Contender Series?

“Sikosis” podría sumar a Ignacio “Jaula” Bahamondes a la empresa de artes marciales más grande del mundo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Chris Unger

Este martes 14 de octubre puede ser un día histórico para las artes marciales mixtas chilenas de más alto rendimiento.

Víctor Valenzuela tendrá la oportunidad de obtener un contrato con la UFC cuando salga al octágono más importante del mundo en la penúltima semana del Dana White’s Contender Series.

Para conseguir estampar su firma en la compañía norteamericana, “Siko” deberá sorprender al presidente de la empresa, quien estará en la mesa de comentarios evaluando su rendimiento en la que llaman “la entrevista de trabajo más dura del mundo”.

Revisa también:

ADN

Eso sí, el chileno de 31 años no lo tendrá nada fácil, puesto que se verá las caras con el brasileño Michael Oliveira, quien llega al combate con un récord invicto de 8-0 y con la misma ambición que su rival.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Víctor Valenzuela en el Dana White’s Contender Series de la UFC?

El evento se realizará este martes 14 de octubre y comenzará a las 21:00 horas de Chile. Valenzuela está programado para ser la tercera pelea de la noche, por lo que su combate comenzará pasadas las 22:00 horas.

La cartelera no será transmitida por televisión abierta y solo podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas Disney+ y UFC Fight Pass.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad