Descubren nuevo volcán submarino frente a las costas de Chile: científicos piden monitorearlo

Un grupo de investigadores chilenos confirmó el hallazgo de un volcán submarino activo en fase de reposo frente a la isla de Chiloé, en la Región de Los Lagos.

El hallazgo fue liderado por el académico Cristián Rodrigo, junto a Fernanda Ruiz, Nitza Garrido y Ximena Contardo, del área de Geología de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

De esta forma, se reveló una estructura circular de 1,5 kilómetros de diámetro y un cráter de 450 metros de ancho ubicado a 1.800 metros de profundidad, a 86 kilómetros al oeste de Cucao.

El equipo bautizó el hallazgo como “Volcán de Lodo de Cucao”, una formación que, a diferencia de los volcanes tradicionales, no expulsa lava ni cenizas, sino mezclas de agua, gas metano y sedimentos.

Revisa también La tortuga verde sale de la lista de especies en peligro: el éxito más grande en conservación marina

¿Existe riesgo para la población?

Aunque el descubrimiento generó inquietud en algunos sectores, los expertos de la UNAB aclararon que el volcán no representa un riesgo directo para la isla ni las comunidades costeras.

Sin embargo, advirtieron que “es una señal geológica relevante que debe ser monitoreada”, ya que estos sistemas pueden reactivarse ante cambios de presión, temperatura o actividad sísmica.