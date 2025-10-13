;

Descubren nuevo volcán submarino frente a las costas de Chile: científicos piden monitorearlo

Expertos de la UNAB descubrieron una estructura que podría cambiar lo que sabemos sobre la tectónica chilena.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Tammy616

Un grupo de investigadores chilenos confirmó el hallazgo de un volcán submarino activo en fase de reposo frente a la isla de Chiloé, en la Región de Los Lagos.

El hallazgo fue liderado por el académico Cristián Rodrigo, junto a Fernanda Ruiz, Nitza Garrido y Ximena Contardo, del área de Geología de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

De esta forma, se reveló una estructura circular de 1,5 kilómetros de diámetro y un cráter de 450 metros de ancho ubicado a 1.800 metros de profundidad, a 86 kilómetros al oeste de Cucao.

El equipo bautizó el hallazgo como “Volcán de Lodo de Cucao”, una formación que, a diferencia de los volcanes tradicionales, no expulsa lava ni cenizas, sino mezclas de agua, gas metano y sedimentos.

Revisa también

ADN

¿Existe riesgo para la población?

Aunque el descubrimiento generó inquietud en algunos sectores, los expertos de la UNAB aclararon que el volcán no representa un riesgo directo para la isla ni las comunidades costeras.

Sin embargo, advirtieron que “es una señal geológica relevante que debe ser monitoreada”, ya que estos sistemas pueden reactivarse ante cambios de presión, temperatura o actividad sísmica.

ADN

UNAB

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad