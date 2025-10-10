La tortuga verde sale de la lista de especies en peligro: el éxito más grande en conservación marina

La tortuga verde —una de las especies marinas más antiguas del planeta— fue víctima de la caza indiscriminada. Sus huevos eran considerados un manjar, su carne se usaba para hacer sopa y sus caparazones se vendían como decoración.

Pero el resultado fue devastador: sus poblaciones colapsaron y desde los años 80 estaba catalogada como “en peligro” de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Hoy, la historia cambió. Según un reportaje de la BBC, nuevos datos confirman que la especie fue oficialmente retirada de la categoría de “en peligro” y reclasificada como de “preocupación menor”.

“Debemos usar este logro como impulso para conseguir muchas otras victorias”, señaló el biólogo Dr. Nicolas Pilcher, de la Marine Research Foundation de Malasia.

Una victoria construida a paso a paso

La recuperación de la tortuga verde no fue casualidad, sino el resultado de décadas de trabajo conjunto entre científicos, comunidades costeras y organizaciones ambientales.

Las estrategias clave incluyeron:

Patrullas en playas para proteger a las hembras y sus nidos.

Liberación de crías al mar en programas de repoblación.

Educación ambiental para reducir el consumo de carne y huevos de tortuga.

Cambios en las redes de pesca, evitando la captura accidental.

Al respecto, el investigador Brendan Godley, de la Universidad de Exeter, explicó a la BBC que las tortugas verdes son “un símbolo de esperanza” para la conservación marina.

“Cientos de miles de personas han trabajado durante décadas para protegerlas, y ahora se ven los resultados”, afirmó.