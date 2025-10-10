;

La tortuga verde sale de la lista de especies en peligro: el éxito más grande en conservación marina

Ahora, esta milenaria especie fue clasificada como “preocupación menor”.

Javiera Rivera

Tortuga verde

Tortuga verde / Gerard Soury

La tortuga verde —una de las especies marinas más antiguas del planeta— fue víctima de la caza indiscriminada. Sus huevos eran considerados un manjar, su carne se usaba para hacer sopa y sus caparazones se vendían como decoración.

Pero el resultado fue devastador: sus poblaciones colapsaron y desde los años 80 estaba catalogada como “en peligro” de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Hoy, la historia cambió. Según un reportaje de la BBC, nuevos datos confirman que la especie fue oficialmente retirada de la categoría de “en peligro” y reclasificada como de “preocupación menor”.

“Debemos usar este logro como impulso para conseguir muchas otras victorias”, señaló el biólogo Dr. Nicolas Pilcher, de la Marine Research Foundation de Malasia.

Una victoria construida a paso a paso

La recuperación de la tortuga verde no fue casualidad, sino el resultado de décadas de trabajo conjunto entre científicos, comunidades costeras y organizaciones ambientales.

Revisa también

ADN

Las estrategias clave incluyeron:

  • Patrullas en playas para proteger a las hembras y sus nidos.
  • Liberación de crías al mar en programas de repoblación.
  • Educación ambiental para reducir el consumo de carne y huevos de tortuga.
  • Cambios en las redes de pesca, evitando la captura accidental.

Al respecto, el investigador Brendan Godley, de la Universidad de Exeter, explicó a la BBC que las tortugas verdes son “un símbolo de esperanza” para la conservación marina.

“Cientos de miles de personas han trabajado durante décadas para protegerlas, y ahora se ven los resultados”, afirmó.

ADN

Tortuga verde / Mark Chivers

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad