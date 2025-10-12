;

Vuelven las entradas a $2.000: Confirman nueva edición del Día del Cine 2025 en todo Chile

Cadenas como Cinépolis, Cinemark, Cineplanet y Cine Star participarán con precios rebajados en todo el país.

Javiera Rivera

Los fanáticos del cine podrán disfrutar nuevamente del Día del Cine 2025, que regresa con entradas a solo $2.000 en las principales cadenas del país, permitiendo acceder a una serie de estrenos a precios más bajos.

¿Cuándo y dónde será el Día del Cine?

La iniciativa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre en todas las salas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star, distribuidas a lo largo del territorio nacional.

Las entradas estarán disponibles a $2.000 en funciones tradicionales 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D tendrán un valor promocional de $4.000.

Además, los cines ofrecerán descuentos en confitería, combos familiares y promociones durante los tres días del evento.

Estrenos destacados

Durante esta nueva edición, los asistentes podrán disfrutar de títulos esperados como:

  • El Conjuro 4
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
  • Teléfono Negro 2
  • Tron: Ares
  • La Máquina (The Smashing Machine)

También habrá opciones familiares como Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea y La Tortuga Roja.

Por otro lado, la preventa de entradas comenzará el miércoles 15 de octubre al mediodía, tanto en boleterías físicas como en plataformas digitales de cada cadena.

Las entradas promocionales serán válidas exclusivamente para funciones entre el 20 y el 22 de octubre, y estarán sujetas a la programación de cada cine.

