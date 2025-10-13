“Asumirá un protagonismo importante”: comando de Jara anuncia cambios en la campaña ante inicio de franja electoral

Este viernes 17 de octubre comienza la franja electoral correspondiente a las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que marcará el ambiente electoral de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre.

La emisión presidencial será a las 12:40 horas, y partirá con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara . En ese contexto, la diputada y vocera de su comando, Gael Yeomans, anunció “un nuevo momento de esta campaña”.

En específico, señaló que hay “una nueva gráfica en donde Jara asume un protagonismo importante, porque sabemos que la forma de ir a hablarle a quienes están pensando su voto es de manera directa”.

“Conversando con la ciudadanía de pie, conversando con quienes viven en los barrios, con quienes sufren los dolores que están con las necesidades principales de nuestro país, y darle soluciones concretas desde la experiencia que tiene nuestra candidata”, añadió.

Revisa a continuación el orden en que saldrán los candidatos presidenciales en la franja electoral: