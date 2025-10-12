Jeannette Jara aumenta distancia sobre Kast mientras que Matthei cae en las preferencias, según Cadem
Además, un número importante de encuestados respondió que es muy probable que vuelvan las manifestaciones violentas al país en caso de que ganen Matthei, Kast o Kaiser.
La nueva entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que Jeannette Jara sigue liderando las preferencias de cara a las Elecciones Presidenciales 2025.
Según el sondeo, la exministra del Trabajo llegó a 28%, aumentando la ventaja que mantenía con el candidato republicano, José Antonio Kast, quien marcó un 23%.
Por su parte, Evelyn Matthei sufrió una leve baja respecto al mes anterior (-1 p.p.), tras alcanzar el 14% de las preferencias.
Más atrás aparece la carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (11%), seguido por Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%)y Eduardo Artés (1%).
Sin embargo, Kast mantiene su liderazgo en menciones espontáneas (38%), manteniendo la diferencia con Jara (32%), pese a que ambos sufrieron caídas en este ítem.
Asimismo, en una hipotética segunda vuelta, Jara perdería con la mayoría de los candidatos, a excepción de Johannes Kaiser, con quien está igualado en 39%.
Probabilidad de un nuevo estallido social
Consultado sobre la opción de que en el futuro exista un nuevo estallido social en Chile, un 35% señaló que le parece poco o nada probable, mientras que un 31% respondió muy o bastante probable.
Finalmente, ante la consulta de si volverían las manifestaciones violentas en caso de que gane Kast, Matthei, Kaiser o Parisi, un 52% consideró esta opción como muy o bastante probable, mientras que un 21% respondió poco o nada probable.
