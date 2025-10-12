Jeannette Jara aumenta distancia sobre Kast mientras que Matthei cae en las preferencias, según Cadem / Agencia Uno

La nueva entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que Jeannette Jara sigue liderando las preferencias de cara a las Elecciones Presidenciales 2025.

Según el sondeo, la exministra del Trabajo llegó a 28%, aumentando la ventaja que mantenía con el candidato republicano, José Antonio Kast, quien marcó un 23%.

Por su parte, Evelyn Matthei sufrió una leve baja respecto al mes anterior (-1 p.p.), tras alcanzar el 14% de las preferencias.

Más atrás aparece la carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (11%), seguido por Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%)y Eduardo Artés (1%).

Sin embargo, Kast mantiene su liderazgo en menciones espontáneas (38%), manteniendo la diferencia con Jara (32%), pese a que ambos sufrieron caídas en este ítem.

Asimismo, en una hipotética segunda vuelta, Jara perdería con la mayoría de los candidatos, a excepción de Johannes Kaiser, con quien está igualado en 39%.

Ampliar

Probabilidad de un nuevo estallido social

Consultado sobre la opción de que en el futuro exista un nuevo estallido social en Chile, un 35% señaló que le parece poco o nada probable, mientras que un 31% respondió muy o bastante probable.

Finalmente, ante la consulta de si volverían las manifestaciones violentas en caso de que gane Kast, Matthei, Kaiser o Parisi, un 52% consideró esta opción como muy o bastante probable, mientras que un 21% respondió poco o nada probable.