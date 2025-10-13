;

Colo Colo recurrirá al TAS para rebajar castigo de Conmebol por el cancelado encuentro ante Fortaleza

El cuadro albo asistirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo, la última instancia deportiva a nivel planetario, la cual ya fijó audiencia.

Carlos Madariaga

Colo Colo recurrirá al TAS para rebajar castigo de Conmebol por el cancelado encuentro ante Fortaleza

En abril, Colo Colo vio trunca la celebración de su centenario tras la serie de incidentes que llevaron a la cancelación del partido por Copa Libertadores ante Fortaleza, marcado por la muerte de dos fanáticos albos en la previa.

Ante esta situación, Conmebol sancionó al “Cacique”, en su rol de club organizador del partido, con 80 mil dólares de multa y cinco partidos de local en torneos continentales a puertas cerradas.

ADN

Con el elenco albo ya eliminado del torneo internacional, Blanco y Negro agotará recursos con tal de disminuir la sanción económica y deportiva.

Según información de Marcelo Bee, abogado especialista en derecho deportivo, Colo Colo recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés).

Al respecto, la orgánica ya fijó la audiencia donde el “Cacique” hará sus descargos para la semana del jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

