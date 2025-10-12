;

Su segundo título del año: Tomás Barrios logra sólida victoria y se consagra campeón del Challenger de Cali

El tenista chileno venció en la final del certamen al boliviano Juan Carlos Prado.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Patrick Smith

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) coronó una excelente semana este domingo al proclamarse campeón del Challenger de Cali, en Colombia, tras superar en la final del certamen al boliviano Juan Carlos Prado (259°).

El tenista chileno, primer sembrado del torneo, cumplió con el favoritismo y superó al altiplánico por parciales de 6-1 y 6-4, en un partido que se prolongó por una hora y 26 minutos.

Revisa también:

ADN

En el primer set, dos quiebres le bastaron al chillanejo para tomar la ventaja. Mientras que en el segundo capítulo debió reponerse a una ruptura de Prado y concretó otros dos rompimientos para quedarse con la victoria y el título en la ciudad cafetalera.

De esta manera, Barrios sumó su segundo trofeo del año y el sexto a nivel Challenger, tras sus logros en Meerbusch (2021), San Luis Potosí (2023), Florianópolis (2023), Amersfoort (2024) y Campinas (2025).

Además, la cuarta raqueta nacional tendrá un importante ascenso en el ranking ATP. Por ahora, figura en el puesto 119° del Ranking Live, que lo acerca nuevamente a su objetivo de regresar al Top 100.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad