Su segundo título del año: Tomás Barrios logra sólida victoria y se consagra campeón del Challenger de Cali

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) coronó una excelente semana este domingo al proclamarse campeón del Challenger de Cali, en Colombia, tras superar en la final del certamen al boliviano Juan Carlos Prado (259°).

El tenista chileno, primer sembrado del torneo, cumplió con el favoritismo y superó al altiplánico por parciales de 6-1 y 6-4, en un partido que se prolongó por una hora y 26 minutos.

En el primer set, dos quiebres le bastaron al chillanejo para tomar la ventaja. Mientras que en el segundo capítulo debió reponerse a una ruptura de Prado y concretó otros dos rompimientos para quedarse con la victoria y el título en la ciudad cafetalera.

De esta manera, Barrios sumó su segundo trofeo del año y el sexto a nivel Challenger, tras sus logros en Meerbusch (2021), San Luis Potosí (2023), Florianópolis (2023), Amersfoort (2024) y Campinas (2025).

Además, la cuarta raqueta nacional tendrá un importante ascenso en el ranking ATP. Por ahora, figura en el puesto 119° del Ranking Live, que lo acerca nuevamente a su objetivo de regresar al Top 100.