Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de octubre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 12 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, un encuentro resolverá al segundo finalista de la Copa Chile, otro dará inicio a la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, tres son por la continuidad de la jornada 27 de la Primera B y otros tres serán por la fecha 22 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 12 de octubre comenzará a las 12:00 horas, en el Santa Laura, donde Unión Española recibirá a Huachipato. Cristian Garay será el juez del duelo, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 12:30 horas, cuando Unión San Felipe reciba a Deportes Santa Cruz en el Municipal de San Felipe, con arbitraje de Felipe González y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Zorros del Desierto, Cobreloa enfrentará a Deportes Temuco. Victor Abarzua será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad será a las 17:30 horas, con Universidad de Concepción midiéndose ante Curicó Unido en el Ester Rebolledo, con arbitraje de Rodrigo Carvajal y transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará su acción a las 12:30 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt enfrentará a Concon National. Nicolás Gamboa será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 15:00 horas, Brujas de Salamanca jugará contra Deportes Melipilla en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión de La Liga 2D.

El cierre de acción vendrá a las 17:30 horas, en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo se medirá ante Trasandino. Manuel Vergara será el árbitro del partido, que será transmisión de La Liga 2D.

Copa Chile

La segunda semifinal se resolverá a contar de las 15:00 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena recibirá a Deportes Limache buscando revertir el 2-0 de la ida, con arbitraje de Juan Lara y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.