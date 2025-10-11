“Con mi hija haremos historia para Chile; vamos a competir juntas en un campeonato mundial”

La ciclista chilena, Paola Muñoz, conversó con ADN Deportes en el marco de la segunda fecha del evento “Criterium, la Vuelta Copec”, competencia que reúne a más de 120 ciclistas profesionales nacionales e internacionales.

La primera fecha se disputó en las calles de Providencia, el pasado fin de semana, y este domingo 12 de octubre se llevará a cabo la segunda jornada de la competencia, en Iquique.

“Es muy emocionante lo que estamos viviendo. Copec en su aniversario número 90 decidió hacer estas competencias de Criterium, que son muy famosas en Estados Unidos y en Europa, porque aglutinan a la familia, se hace en un entorno seguro y los niveles de resguardo a lo largo del circuito son súper buenos”, señaló Muñoz sobre el desarrollo del evento deportivo en nuestro país.

Respecto a las carreras con el formato Criterium, la ciclista nacional explicó: “Son circuitos muy cortos, no más de un kilómetro, donde tomamos altas velocidades. Son casi 40 minutos de carrera, con mucha adrenalina en cada una de las vueltas y los giros. La gente nos ve pasar constantemente a lo largo del circuito”.

Paola Muñoz y Javiera Garrido, madre e hija compitiendo por Chile

En el evento “Criterium, la Vuelta Copec”, Paola Muñoz está compitiendo con su hija, Javiera Garrido, quien es medallista panamericana a nivel junior.

Sobre esta experiencia que están viviendo, Muñoz reconoció que “es algo impresionante. Jamás pensé competir con ella. Javiera antes era clavadista, pero en pandemia se cerró la piscina y ahí se cambió a la bicicleta. Hoy es una de las máximas exponentes del ciclismo nacional Sub 23. Le comparto todo mi conocimiento y lo estoy disfrutando a concho. Las dos estamos viviendo un sueño”.

“Ella se siente súper blindada por mí, pero a veces le digo que no me tiene que estar preguntando todo, ella también debe tomar sus propias decisiones, saber resolver en las carreras, porque no siempre voy a estar”, agregó la experimentada ciclista.

Paola Muñoz también competirá con su hija Javiera en el Mundial de Ciclismo Pista, certamen que se disputará en Chile durante este mes de octubre, del 22 al domingo 26, en el Velódromo de Peñalolén.

“Será un evento de primer nivel. Contamos con un velódromo espectacular, no tenemos que nada que envidiarle nadie. Estaremos del 22 al 26 de octubre representando a Chile. Y con mi hija haremos historia, porque vamos a estar compitiendo juntas en un campeonato mundial. De verdad que va a ser muy potente”, concluyó Muñoz.