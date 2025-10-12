;

VIDEO. No gustó nada: la burla del plantel de Argentina que indigna a México tras su eliminación del Mundial Sub 20

Luego de derrotar al conjunto azteca en cuartos de final, los futbolistas de la “Albiceleste” se retiraron del Estadio Nacional con la música del Chavo del 8.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este sábado, la selección de Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, con una victoria por 2-0 en el Estadio Nacional, y se metió de lleno en las semifinales del torneo que se disputa en Chile.

Al margen del resultado, el postpartido estuvo marcado por un provocador gesto de los jugadores de la “Albiceleste” durante su salida del Estadio Nacional.

Es que después del pitazo final, las conferencias y la zona mixta, el plantel trasandino abandonó el recinto de Ñuñoa burlándose de los “Aztecas”. ¿Cómo? Con la música del Chavo del 8.

En un video que se viralizó en redes sociales se puede observar cómo los futbolistas argentinos se retiraron del estadio con la música característica de la serie humorística mexicana.

Aunque la canción solo se escuchó por unos segundos, la intención de realizar la broma fue clara y a muchos no les gustó. Posteriormente, los jugadores pusieron otra melodía y siguieron su marcha hacia el autobús, aunque el registro se difundió rápidamente.

