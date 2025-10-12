Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 12 de octubre y quién transmite por TV? / MARIO GÓMEZ/AGENCIAUNO

Hoy, domingo 12 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde se cerrarán los cuartos de final.

La agenda de esta jornada dispone de dos partidos en dos ciudades del país.

Estadio El Teniente

La programación del Mundial Sub 20 hoy 12 de octubre comenzará las 17:00 horas, donde Estados Unidos se medirá con Marruecos, encuentro que tendrá transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.

Estadio Elías Figueroa

En Valparaíso la acción arrancará a las 20:00 horas, donde Noruega enfrentará a Francia. El partido será transmisión por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.