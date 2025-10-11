El recado de Claudio Bravo a Alexis Sánchez por su deseo de volver a La Roja: “A esa edad avanzada...”

Tras la victoria de la selección chilena sobre Perú en la Florida, el exportero nacional, Claudio Bravo, entregó postura sobre el posible regreso de Alexis Sánchez a La Roja y fue categórico al mencionar las condiciones que tienen que cumplir para el eventual retorno del tocopillano.

“Dependerá mucho si puede o no sostener los partidos en La Liga hasta el final, más aún en la ciudad donde está que el calor es terrible. Cuesta para un jugador de edad avanzada", declaró el otrora guardameta en su rol de comentarista en ESPN.

Luego, sostuvo que “uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuando no. Nos tocó vivir esto en nuestra última etapa, el DT quiere rendimiento inmediato, creo que a Alexis le pasa lo mismo. Le expliqué a Gareca que no me veía dos años más, le dije que era útil hasta ahí, en la Copa América (de 2024)”.

“Siempre un jugador de calidad y recorrido es útil en todo sentido, de vestuario, a nivel de entrenamiento y en los partidos. Pero acá no lo vamos a saber, lo sabrá el técnico que esté ahí“, agregó el exportero y capitán de La Roja.

Además, Claudio Bravo tuvo palabras para Lawrence Vigouroux, titular en los últimos tres partido de la selección. “Sigue mostrando tranquilidad, se ve sobrio en sus intervenciones. Transmite seguridad. Con los pies le devolvieron algunos balones complicados y resolvió bien. Es tranquilizador eso, un buen indicador de un arquero“, concluyó.