“Con 15 millones no le compran ni una pierna... Él está preparado para jugar donde quiera”

La selección de México se despidió este sábado del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile, luego de caer por 0-2 ante Argentina en el duelo de cuartos de final que se disputó en el Estadio Nacional.

Pese a su eliminación en la ronda de los ocho mejores, el combinado azteca dejó una gran impresión a lo largo del torneo, donde dejó en el camino a Chile, y puso en el radar a uno de los futbolistas con mayor proyección a nivel global.

Se trata de Giliberto Mora, mediocampista de apenas 16 años que ha despertado el interés de varios equipos de Europa y está próximo a dar el gran salto al “Viejo Continente”.

Sobre esto, Rafaela Pimienta, representante del volante que pertenece a Xolos de Tijuana, abordó el futuro del futbolista y envío un claro aviso a los equipos europeos interesados en él. “Con 15 millones de euros no le compran ni una pierna“, declaró en diálogo con TUDN.

La agente explicó que cualquier transferencia se concretará cuando Mora cumpla la mayoría de edad, en enero de 2027, aunque las conversaciones comenzarán mucho antes. “Llevan meses siguiéndolo, el teléfono suena siempre. Hay que gestionarlo y vivirlo como una experiencia, no como preocupación”, agregó.

Además, aseguró que el joven futbolista está preparado para competir en cualquier equipo. “Él está preparado para jugar donde quiera. Hay que buscar donde necesitan este tipo de jugador, no importa si es grande o chico, pero que tenga el aval del entrenador para poder jugar”, sostuvo.