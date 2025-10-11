;

Matthei promete a terminar con grupos armados en La Araucanía en un año, pero advierte: “Van a haber enfrentamientos”

“Van a haber daños colaterales, pero los vamos a sacar en un año”, afirmó desde el sur del país.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

En su segundo día de actividades en la región de La Araucanía, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se trasladó hasta la zona rural de Vilcún, donde se comprometió a terminar con la violencia en la macrozona sur en un año.

La exalcaldesa de Providencia se trasladó hasta un predio perteneciente a la familia de Justo Gutiérrez, quien ha sufrido tres atentados donde ha perdido cerca de $2 millones de dólares en equipos.

En ese contexto, Matthei indicó que el problema de seguridad le preocupa a todo el país, y particularmente en la región de la Araucanía. Por lo mismo, afirmó que si es presidenta, en un año terminaría con estas organizaciones que actúan en la macrozona sur.

“Los vamos a enfrentar con todo, y quiero decir que van a haber enfrentamientos, van a haber daños colaterales, pero los vamos a sacar en un año”, aseveró.

Al respecto, Justo Gutiérrez, quien ha sido atacado en distintas ocasiones y en distintas comunas de la región, dijo que aquí hay una mezcla entre terrorismo y también organizaciones de crimen organizado, porque también hay robo de madera y tráfico de drogas.

Ya es un hecho que hay bandas de narcotráfico, robo de madera, extorsión, y nosotros que trabajamos sobre todo en la ruralidad, somos como la mortadela del sandwich, dispuestos poner el cartelito por la causa del momento, ya sea un supuesto preso político, como definen ellos, o lo que sea. Pero lo de nosotros claramente es terrorismo”, sostuvo.

Se espera que Evelyn Matthei arribe a la región Metropolitana durante este sábado tras su paso por La Araucanía.

