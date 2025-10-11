;

Presidente Boric evita polemizar con Tohá tras dichos sobre seguridad: “No creo que tengamos diferencia con ella en esto”

“Nosotros nos hemos hecho cargo”, afirmó el Mandatario.

Durante este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, visitó el “Mercado de Colores de Yungay” en la comuna de Santiago, evento que busca celebrar la comunidad, además de recuperar la identidad barrial y la cultura local de uno de los barrios más tradicionales de la capital.

En la instancia, se le consultó al Mandatario sobre los dichos de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo en un conversatorio realizado en París que la izquierda “le tiene alergia a la policía, al orden público”.

Al respecto, el jefe de Estado señaló que “creo que esa es una interpretación de las palabras de Carolina que busca polemizar”.

“Carolina yo creo que dijo algo que en el fondo la izquierda tiene que hacerse cargo de esto y nosotros nos hemos hecho cargo, ella como ministra del Interior se hizo cargo”, afirmó.

En esa línea, el Mandatario sostuvo que “no creo que tengamos diferencia con ella en esto y yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos”.

