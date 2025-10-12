Israel proyecta que rehenes en manos de Hamás serán liberados a primera hora del lunes

Tras el acuerdo de alto al fuego, Israel y Hamás se preparan para intercambiar en las próximas horas a los últimos rehenes en Gaza por la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos.

Según consigna El País, el canje de rehenes comenzará a primera hora de este lunes 13 de octubre, con la entrega, por parte de Hamás, de los cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Su portavoz, Shosh Bedrosian, precisó que al menos 20 rehenes israelíes que aún permanecen con vida serán entregados a la vez, a diferencia de los intercambios realizados en las dos treguas anteriores.

Asimismo, Bedriosian afirmó que Israel comenzará a intercambiar a los reclusos palestinos en cuanto confirme que todos los rehenes israelíes fueron liberados.

Sin embargo, se calcula que este último proceso puede llevar incluso semanas o meses.

Finalmente, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los salude en su visita relámpago a Jerusalén, en lo que será la primera gran prueba de fuego de su plan de paz.