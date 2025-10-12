;

Israel proyecta que rehenes en manos de Hamás serán liberados a primera hora del lunes

En tanto, se estima que la entrega de presos palestinos podría tardar semanas o incluso meses.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Tras el acuerdo de alto al fuego, Israel y Hamás se preparan para intercambiar en las próximas horas a los últimos rehenes en Gaza por la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos.

Según consigna El País, el canje de rehenes comenzará a primera hora de este lunes 13 de octubre, con la entrega, por parte de Hamás, de los cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Revisa también:

ADN

Su portavoz, Shosh Bedrosian, precisó que al menos 20 rehenes israelíes que aún permanecen con vida serán entregados a la vez, a diferencia de los intercambios realizados en las dos treguas anteriores.

Asimismo, Bedriosian afirmó que Israel comenzará a intercambiar a los reclusos palestinos en cuanto confirme que todos los rehenes israelíes fueron liberados.

Sin embargo, se calcula que este último proceso puede llevar incluso semanas o meses.

Finalmente, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los salude en su visita relámpago a Jerusalén, en lo que será la primera gran prueba de fuego de su plan de paz.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad