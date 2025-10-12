;

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comienzan a entrar en Gaza desde Egipto

Tras el acuerdo de alto al fuego, unos cuatrocientos camiones con ayuda de diversos tipos ingresaron desde Rafah y otros cruces fronterizos.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto, de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás alcanzado el jueves pasado.

Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona fronteriza de Rafah, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel, según informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

Se espera que a lo largo del día entren unos cuatrocientos camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza.

Esta es “la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis”, y se reportó “colas de camiones que esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo” en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Se llegará a los 600 camiones diarios

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE. UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza, entró en vigor el pasado viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

A partir de entonces, el grupo islamista radical Hamás, considerado una organización terrorista por Israel y otros países, incluido EE. UU. o Alemania, dispondría de tres días para devolver todos los rehenes israelíes retenidos que continúan con vida, entrega prevista para el lunes.

