;

A tres fechas del final: U. de Concepción derrota a Curicó y la lucha por el ascenso queda al rojo vivo en la Primera B

El cuadro penquista sigue como líder exclusivo del torneo, pero lo sigue de cerca Deportes Copiapó, y más atrás aparece Cobreloa.

Daniel Ramírez

A tres fechas del final: U. de Concepción derrota a Curicó y la lucha por el ascenso queda al rojo vivo en la Primera B

A tres fechas del final: U. de Concepción derrota a Curicó y la lucha por el ascenso queda al rojo vivo en la Primera B / Daniel Pino/Uno Noticias

Este domingo, Universidad de Concepción venció 2-0 a Curicó Unido para mantenerse como líder exclusivo de la Primera B, a tres fechas del final.

Luis Rojas (69′) y Yerco Oyanedel (75′) anotaron para darle el triunfo al cuadro penquista, que por ahora tiene la primera opción de conseguir el ascenso directo a la División de Honor.

Revisa también:

ADN

Así está la lucha por el ascenso en la Primera B

Con la victoria de este domingo, Universidad de Concepción llegó a las 49 unidades y se mantiene en el primer lugar de la tabla. Deportes Copiapó marcha segundo con 48 puntos, y Cobreloa va tercero con 44 unidades.

En el cuarto puesto aparece San Marcos con 42 puntos, mientras que Santiago Wanderers se ubica en la quinta posición con 41 unidades.

Este lunes, 13 de octubre, se jugarán los dos partidos que faltan para completar la fecha 27 de la Primera B: Rangers vs. Deportes Antofagasta (20:00 hrs) y San Luis vs. Deportes Recoleta (20:00 hrs).

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad