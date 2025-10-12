A tres fechas del final: U. de Concepción derrota a Curicó y la lucha por el ascenso queda al rojo vivo en la Primera B / Daniel Pino/Uno Noticias

Este domingo, Universidad de Concepción venció 2-0 a Curicó Unido para mantenerse como líder exclusivo de la Primera B, a tres fechas del final.

Luis Rojas (69′) y Yerco Oyanedel (75′) anotaron para darle el triunfo al cuadro penquista, que por ahora tiene la primera opción de conseguir el ascenso directo a la División de Honor.

Así está la lucha por el ascenso en la Primera B

Con la victoria de este domingo, Universidad de Concepción llegó a las 49 unidades y se mantiene en el primer lugar de la tabla. Deportes Copiapó marcha segundo con 48 puntos, y Cobreloa va tercero con 44 unidades.

En el cuarto puesto aparece San Marcos con 42 puntos, mientras que Santiago Wanderers se ubica en la quinta posición con 41 unidades.

Este lunes, 13 de octubre, se jugarán los dos partidos que faltan para completar la fecha 27 de la Primera B: Rangers vs. Deportes Antofagasta (20:00 hrs) y San Luis vs. Deportes Recoleta (20:00 hrs).