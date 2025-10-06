;

Homicidio en Estación Central: joven extranjero es hallado muerto en cité con heridas cortopunzantes

Carabineros acudió por denuncia de disparos, pero no encontró evidencia balística; la PDI asumirá la investigación.

Un hombre de nacionalidad extranjera fue encontrado sin vida la mañana de este lunes al interior de un cité ubicado cerca de General Velásquez con Arica, en Estación Central. Carabineros llegó tras una llamada anónima que alertó sobre presuntos disparos; sin embargo, en el sitio no se halló evidencia balística.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima —que sería un ciudadano colombiano de entre 20 y 25 años— presentaba lesiones atribuibles a arma blanca, las que le habrían provocado la muerte. El hecho se habría producido alrededor de las 11:30 horas.

El inmueble permanece resguardado por personal policial a la espera de la Brigada de Homicidios de la PDI, que asumirá las diligencias para establecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.

Investigadores recabarán declaraciones de residentes del cité, revisarán cámaras de seguridad del entorno y pericias de Labocar para determinar si hubo participación de terceros, el arma utilizada y eventuales rutas de escape.

La municipalidad y las autoridades de seguridad coordinan apoyo en el sector, mientras se llama a aportar información de manera reservada que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

