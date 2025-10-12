;

Madre de niño desaparecido en Estación Central entregó dramática pista clave sobre su paradero

Linda, progenitora de Jeremy Trujillo, pidió ayuda para dar con el pequeño de 10 años.

Soledad Reyes

Horas de muchísima angustia son las que vive la familia de Jeremy Trujillo, el niño de 10 años que se encuentra desaparecido desde que salió de su casa en Estación Central rumbo a su colegio.

Por eso, su mamá Linda habló con Meganoticias, ya que el pequeño salió de su hogar a eso de las 7:30 horas del pasado miércoles 8 de octubre y nunca más regresó.

“Nunca llegó Jeremy al colegio, no pisó el colegio (...) es un niño normal, es un niño tranquilo, es obediente, respetuoso, amoroso, es muy cariñoso“, comentó la mujer.

Y agregó que “es un niño normal, por ejemplo, si le decía “Jeremy puedes ir a comprar” me iba a comprar acá a la vuelta. Siempre jugaba con sus hermanos, no es un niño que por ejemplo se queda hasta tarde en la noche jugando afuera en la calle o a un parque solo, no“.

Oscura pista clave

Linda además entregó una dramática hipótesis sobre lo que podría haber pasado con su retoño.

“Yo pienso que quizás la abuela se lo haya llevado, pero no sé qué pensar. Yo había peleado anteriormente con ella, ella vivía conmigo“, reveló.

Y añadió que “he tratado de comunicarme con ella, de otros números la han llamado, pero no responde. A veces le llegan los mensajes, como que lo prende (el teléfono) y lo apaga”.

“Yo lo único que quiero es que por favor que aparezca mi hijo, si es que lo tiene la abuela que me diga, si es así que me llame, que por favor que me lo entregue. Su hermanito, el más chiquitito, me pregunta por él y me dice ‘mamá, mi hermano está desaparecido’, entonces es demasiado la angustia", cerró.

