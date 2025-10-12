“Antes yo era de hincha de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora soy de Católica, por todo lo que me entregó el club” / JAVIER VALDES LARRONDO

Diego Rojas, actual volante de Curicó Unido, es uno de los jugadores que hasta el día de hoy se identifica con los colores de Universidad Católica por su pasado en el club.

El mediocampista debutó profesionalmente con la UC, en 2012, y con los “cruzados” se coronó campeón del fútbol chileno en 2016 y 2018.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Rojas confesó un antiguo fanatismo por Colo Colo. “Antes, yo era de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora soy de Católica, por todo lo que me entregó el club”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Todos en mi familia eran colocolinos. Después, cuando me fui a Católica, obviamente cambiaron la perspectiva. Uno deja de ser hincha de un equipo y se entrega por completo al club que confió en ti, y en mi caso fue Católica”, explicó el volante.

Además, Diego Rojas reveló que pudo haber jugado en las inferiores del “Cacique”. “A los 11 años fui a una prueba masiva en Colo Colo y quedé, pero no tenían dónde alojarme. Yo era de Antofagasta y mi papá no me iba a deja solo en Santiago, porque yo era un niño”, comentó.

“Cuando quedé en Colo Colo, no se dio la opción de estar en un lugar y me tuve que devolver a Antofagasta”, agregó.