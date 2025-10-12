Colo Colo sigue firme en la Copa Libertadores Femenina que se está jugando en Argentina. Este domingo, las albas avanzaron a las semifinales del torneo continental tras derrotar 1-0 a Libertad en cuartos de final.

El equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira venció al cuadro paraguayo con el solitario gol de Mary Valencia, quien abrió la cuenta al minuto 60.

La goleadora del “Cacique” ya lleva 5 tantos en el certamen, marcando en todos los partidos que ha jugado su equipo hasta ahora.

El rival de Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina será Deportivo Cali, que viene de vencer 2-0 a São Paulo.

El otro cruce de semis será entre dos equipos brasileños: Ferroviária y Corinthians, este último actual campeón del torneo.