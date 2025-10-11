Este sábado se llevó a cabo la primera jornada del Festival Ruidosa Fest en el Parque O’Higgins, evento que reúne lo mejor de la música femenina, además de contar con paneles de conversación con varias famosas invitadas.

Kel Calderón fue precisamente una de las participantes del panel “Las Mujeres Facturan”, donde reveló sus inicios en redes sociales y cómo esto se convirtió en su trabajo.

La influencer conversó con Radio ADN sobre esto y también sobre su relación con el chef Renzo Tissinetti, donde dio a conocer el importante paso que darán juntos. “Sí, nos vamos a cambiar”, confirmó.

“Nos costó, tuvimos que esperar harto porque se atrasó el proyecto varios meses, pero nosotros ya vivimos juntos un año, así que ahora a fin de año ya nos estamos trasladando al otro departamento", detalló.

En esa línea, Kel contó que se irá al nuevo departamento con sus mascotas y con Nancy, su asesora del hogar y uno de los pilares fundamentales en su vida.“Ahora tenemos que ir a armar, y pelear por la decoración y por los clósets”, dijo.

“Espero que me siga soportando”

Sobre su relación como tal, la influencer no ocultó su ilusión de que esta siga en el tiempo. “Espero que me siga soportando”, declaró.

“Esta relación es muy distinta a todo lo que había vivido en el pasado. Estoy súper tranquila, súper segura, es una relación súper sana, donde me siento súper apoyada y espero que él se sienta de la misma manera", prosiguió.

“Y eso ha sido extraño para mí. Yo siempre era mucho más de altos y bajos, más dramática, no sé qué. Y ahora estoy disfrutando de esta paz en mi vida amorosa. Estoy contenta", complementó.

Finalmente, y tras ser consultada sobre posibles planes de matrimonio, Kel Calderón fue tajante en afirmar que “no. Dejen de querer casarme o embarazarme. Nada de matrimonio ni hijos por aquí”.