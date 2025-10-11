Ruidosa Fest: Estos son los paneles imperdibles del día uno del festival en el Parque O’Higgins

Este sábado parte con todo el Ruidosa Fest en el Parque O’Higgins. Un festival que promete música y mucho más.

Es que el evento cuenta con actividades bastante llamativas, como los paneles de conversación donde habrá varias famosas invitadas.

Aquí te dejamos algunos de los que no te deberías perder:

Panel Las Mujeres Facturan

Con Kel Calderón, Pamela Díaz y Lady Ganga, este espacio revela experiencias reales, estrategias y aprendizajes compartidos entre mujeres que hacen ruido.

Panel Ardiendo

Liderado por la popular Romina Pistolas, en este lugar se hablará del deseo, el placer y las relaciones sin censura ni culpa. OnlyFans y autonomía del cuerpo, cultura pop y sexualidad, poliamor, autocuidado, creación artística y narrativas propias.

Panel OK, Mother!

Sole Onetto, Fran Valenzuela y María Jimena Pereyra serán parte de este grupo donde se hablará de cómo conciliar la crianza con la carrera creativa y profesional, y compartir esas experiencias que rara vez tienen espacio público.