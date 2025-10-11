“No siento...”: la dura respuesta de Carla Jara tras separación de Francisco Kaminski con Camila Andrade

Carla Jara rompió el silencio. La animadora chilena fue una de las invitadas al programa Podemos Hablar, donde abordó sin rodeos el mediático quiebre entre Francisco Kaminski y Camila Andrade.

Durante la conversación con Diana Bolocco, Jara se refirió a los dichos recientes de Andrade en Only Fama, donde la modelo confesó que una entrevista de la primera esposa de Kaminski, Edith Poblete, habría “cambiado el rumbo” de su relación.

“Cuando escuché, sentí una angustia muy grande, porque me pareció muy increíble. Me encantó cómo lo dijo, la sentí honesta (…) Dije: ‘yo no quiero ser una Edith’”, declaró Andrade en el programa de Mega.

Ante esto, la exMekano fue tajante. Al ser consultada si sentía empatía hacia la modelo, Carla respondió sin titubear: “No, nunca voy a sentir empatía hacia ella. Nunca”, expresó con firmeza.

Habló de su relación actual con Kaminski

Por otro lado, Carla Jara también contó que mantiene comunicación con Francisco Kaminski, principalmente por su hijo en común, Mariano.

“Hablamos bastante con Francisco, por Mariano, por cómo está él, está muy dañado, muy triste. Él se enamoró de Camila y es válido, ahora lo entiendo”, señaló.

La animadora reconoció que, aunque al principio no comprendía la situación, con el tiempo ha logrado procesarla.

“Entendí que una persona se puede desenamorar y enamorar de otra. Quizás no fue la forma, porque teníamos un hijo y nuestra relación estaba bien, pero ahora entendí que eso pasa”, concluyó.