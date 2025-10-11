José Antonio Kast y Jeannette Jara siguen liderando ajustada carrera presidencial según encuesta Panel Ciudadano-UDD

Santiago

La más reciente edición de la encuesta Panel Ciudadano-UDD volvió a reflejar el escenario competitivo entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, quienes encabezan la carrera presidencial a poco más de un mes de las elecciones.

De acuerdo con el sondeo, el republicano alcanza un 25% de las preferencias, seguido muy de cerca por la exministra del Trabajo, que marca un 24%, tres puntos menos que la semana pasada.

En tanto, Evelyn Matthei se ubica en el tercer lugar con 17%, seguida por Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (8%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Votantes habituales y votantes obligados

Uno de los datos más relevantes del estudio corresponde a la brecha por tipo de votante, la cual revela dos realidades electorales muy distintas.

Entre los votantes habituales, Jara lidera con 32%, superando a Kast, que obtiene 24%.

Sin embargo, el escenario se invierte entre los votantes obligados, que corresponden a alrededor del 40% del padrón y que suelen mostrar menor involucramiento político. En ese grupo, Kast se impone con 27%, mientras Jara baja al 13%.

Ampliar

Resultados en segunda vuelta

El estudio también midió posibles escenarios de balotaje.

Según los resultados, Kast vencería a Jara por 46% contra 31%, mientras que Matthei superaría a la exministra con 46% frente a 29%.

No obstante, entre los votantes habituales, la carta de Chile Vamos es más competitiva frente a Jara (47%) que el propio Kast (41%).

El republicano, en cambio, logra compensar esa diferencia con una mayor ventaja entre los votantes obligados (53% frente a 46% de Matthei), lo que refuerza la importancia de este segmento en los resultados generales.

Ampliar



