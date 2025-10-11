;

PDI incauta aparatos para clonar llaves de vehículos y más de 150 celulares tras allanamiento en Puente Alto

El operativo comenzó tras la denuncia del robo de un iPhone y terminó con el hallazgo de dispositivos avaluados en más de $100 millones.

Javiera Rivera

PDI Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que un operativo realizado este viernes permitió incautar más de 100 celulares, relojes de alta gama y aparatos para clonar llaves de vehículos, en un domicilio del sector sur de la capital.

Según explicó el subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto, la investigación se inició tras la denuncia de una persona que sufrió el robo de un teléfono Apple de alta gama.

Gracias a la geolocalización del equipo, los oficiales lograron ubicarlo en una vivienda de la comuna.

Al registrar el domicilio, los detectives encontraron 170 celulares, más de 130 llaves de autos listas para copiar, escáneres de vehículos y relojes de lujo, entre otras especies.

Al respecto, el fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Metropolitana Sur, destacó la rápida coordinación entre ambas instituciones.

“El operativo se concretó en apenas dos horas y media. El avalúo de los teléfonos supera los $100 millones”, precisó.

Por ahora, la investigación busca establecer si los equipos incautados están vinculados a robos de vehículos y delitos contra la propiedad. Además, los aparatos serán periciados para determinar su origen.

El subprefecto Guerra informó que la PDI trabajará junto a las compañías telefónicas y Apple Chile para identificar a los dueños legítimos de los celulares.

Mientras, la PDI continuará las diligencias para desarticular posibles redes dedicadas al comercio ilegal de tecnología robada, un delito que preocupa cada vez más en la Región Metropolitana.

ADN

PDI Chile

