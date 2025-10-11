Empresa instalará la planta solar más moderna en el Biobío: costará US$300 millones y generará 1.000 nuevos empleos

Chile sigue avanzando hacia un futuro más limpio. La empresa española Grenergy dio inicio a la construcción de la planta híbrida Monte Águila, ubicada en la comuna de Cabrero, Región del Biobío.

Se trata de uno de los proyectos más innovadores del país, al integrar generación solar con un sistema de almacenamiento energético de última generación.

Con una inversión estimada de US$300 millones, la planta contempla la instalación de más de 443 mil paneles solares bifaciales y una potencia de 340 MW solares, acompañada de un sistema de baterías de 960 MWh, lo cual generará cerca de mil empleos.

Este modelo híbrido permitirá entregar energía limpia y constante al Sistema Eléctrico Nacional, incluso durante la noche o en horas de alta demanda.

El proyecto, que se espera esté operativo en 2027, será clave para fortalecer la seguridad energética del país y reducir la dependencia de fuentes contaminantes como el carbón y el gas natural.

Además, su implementación aportará a la reducción de emisiones de CO₂ y a la estabilidad del sistema eléctrico regional, beneficiando directamente a las comunidades del Biobío.

Cabe destacar que, desde su llegada en 2012, la compañía ha construido más de 100 plantas solares y lidera el megaproyecto Oasis de Atacama, considerado el sistema de almacenamiento más grande de América.

Al respecto, el gerente general para Latinoamérica, de Grenergy, Felipe Pezo, destacó que “este es un ejemplo, un claro ejemplo de que cuando se trabaja de manera conjunta el sector público con el privado, las cosas resultan”.