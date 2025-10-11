;

Empresa instalará la planta solar más moderna en el Biobío: costará US$300 millones y generará 1.000 nuevos empleos

Con más de 443 mil paneles y un sistema de baterías de última generación, el proyecto Monte Águila marca un nuevo paso en la transición energética del país.

Javiera Rivera

Empresa instalará la planta solar más moderna en el Biobío: costará US$300 millones y generará 1.000 nuevos empleos

Chile sigue avanzando hacia un futuro más limpio. La empresa española Grenergy dio inicio a la construcción de la planta híbrida Monte Águila, ubicada en la comuna de Cabrero, Región del Biobío.

Se trata de uno de los proyectos más innovadores del país, al integrar generación solar con un sistema de almacenamiento energético de última generación.

Con una inversión estimada de US$300 millones, la planta contempla la instalación de más de 443 mil paneles solares bifaciales y una potencia de 340 MW solares, acompañada de un sistema de baterías de 960 MWh, lo cual generará cerca de mil empleos.

Revisa también:

ADN

Este modelo híbrido permitirá entregar energía limpia y constante al Sistema Eléctrico Nacional, incluso durante la noche o en horas de alta demanda.

El proyecto, que se espera esté operativo en 2027, será clave para fortalecer la seguridad energética del país y reducir la dependencia de fuentes contaminantes como el carbón y el gas natural.

Además, su implementación aportará a la reducción de emisiones de CO₂ y a la estabilidad del sistema eléctrico regional, beneficiando directamente a las comunidades del Biobío.

Cabe destacar que, desde su llegada en 2012, la compañía ha construido más de 100 plantas solares y lidera el megaproyecto Oasis de Atacama, considerado el sistema de almacenamiento más grande de América.

Al respecto, el gerente general para Latinoamérica, de Grenergy, Felipe Pezo, destacó que “este es un ejemplo, un claro ejemplo de que cuando se trabaja de manera conjunta el sector público con el privado, las cosas resultan”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad