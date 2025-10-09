;

PDI 2025: cómo postular al nuevo proceso para ser Agente Policial y cuáles son los requisitos

El proceso es online y se extenderá hasta el 16 de octubre.

Javiera Rivera

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) lanzó un proceso de admisión extraordinaria 2025 para quienes deseen convertirse en Agentes Policiales.

El curso tiene una duración de dos años y se desarrollará bajo una modalidad mixta:

  • Primer año: formación presencial en modalidad internado, con instrucción académica y práctica.
  • Segundo año: enseñanza b-learning, que combina clases online con prácticas profesionales en unidades policiales.

Según la institución, quienes completen la formación obtendrán el título de Técnico de Nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio, con la posibilidad de especializarse en distintas áreas operativas.

Especialidades disponibles

Los egresados podrán desempeñarse en diversas áreas dentro de la PDI, según sus intereses y aptitudes:

  • Guía Canino: detección de drogas, armamento o búsqueda de personas.
  • Control Migratorio y Fiscalización.
  • Operador Táctico.
  • Atención de Usuarios y Seguridad de Cuarteles.
  • Protección de Personas Importantes (PPI).
  • Modelo Territorial Cero (MT-0).
  • Manejo y recuperación de evidencias.

Beneficios y remuneración

Durante el periodo de formación, los alumnos cuentan con salud, previsión y remuneración, al formar parte de la planta institucional.

  • Al iniciar, el cargo corresponde al Grado 20° de planta.
  • Tras el primer año, ascienden al Grado 17°, con una remuneración bruta aproximada de $1.008.000, según detalló la PDI.

Requisitos para postular y cómo hacerlo

Para postular a esta convocatoria especial, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser chileno o chilena.
  • Tener entre 18 y 30 años al inicio de la formación.
  • Contar con Licencia de Educación Media.
  • Poseer situación militar al día (no es obligatorio haber hecho el servicio).
  • Tener licencia de conducir clase B o profesional al rendir la prueba de manejo.
  • Presentar certificado de antecedentes para fines especiales.
  • Acreditar salud compatible con las funciones policiales.
  • Poseer antecedentes personales y familiares intachables.

La postulación es completamente online y se realiza con ClaveÚnica a través del sitio oficial www.cecapro.cl (AQUÍ). El plazo de postulación es hasta el jueves 16 de octubre de 2025.

