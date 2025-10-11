;

VIDEO. ¿Romance prohibido en Fiebre de Baile? Cony Capelli encaró en vivo a panelista por polémico rumor

La bailarina alzó la voz contra una conocida figura, que aseguró que era protagonista de un intenso affaire.

Soledad Reyes

¿Romance prohibido en Fiebre de Baile? Cony Capelli encaró en vivo a panelista por polémico rumor

Cony Capelli no se quedó callada, luego de que un panelista de TV la señalara como la protagonista de un romance prohibido en Fiebre de Baile.

Resulta que Michael Roldán, quien fuera bien cercano a la bailarina en un momento, lanzó en Sígueme una llamativa información.

“No podemos asegurar que hay un pololeo, que hay una relación, pero sí se ve un acercamiento”, dijo indicando que Capelli estaría involucrándose con uno de los Power Peralta.

La respuesta de Cony

Frente a esto, en Plan Perfecto, la participante alzó la voz. “Es absolutamente falso. Ni siquiera nos hemos saludado con los Power Peralta. Ni siquiera un hola, nada. No hay interacción. Y no solo conmigo. Con ninguno de los participantes, porque no estamos en ese tiempo. No nos cruzamos”, aseguró.

Y reveló que su relación con Roldán estaba completamente quebrada. “Yo creo que no me preguntó porque lo tengo bloqueado de WhatsApp... Había una amistad, pero esa amistad se quebró por cómo él ha manejado los temas que se han referido hacia mí. El tema de la adicción, que yo una vez lo conté, y cómo él se desenvuelve en su ambiente laboral. Creo que ha sido cómplice muchas veces de varios momentos que han sido delicados”, confesó.

“Yo creo que de un amigo uno espera mucho más. Se entiende que es un panelista, uno tiene que tocar temas que son sensibles para algunas personas, pero él es mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo”, añadió.

Finalmente, Cony Capelli lo lapidó diciendo que “si él es periodista, debería tener ese ejercicio periodístico de, al menos, básicamente, recurrir a la primera fuente que soy yo. O por último que mande a alguien. Me parece muy cuestionable el trabajo que hacen en ese programa”.

