“Yo ya tengo años...”: Eduardo Artés toma impactante decisión sobre su futuro tras elecciones

En un momento inesperado, el candidato de 73 años, que esta vez competirá por tercera vez para llegar a La Moneda, se sinceró sobre sus proyecciones en la política.

El profesor y dirigente político Eduardo Antonio Artés Brichetti, de 73 años, sorprendió al confirmar que la elección presidencial de 2025 será la última en la que participará como candidato.

El histórico secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), cargo que ocupa desde 1979, compite actualmente como candidato independiente.

Artés, quien fue presidente de Unión Patriótica y representó a dicho partido en los comicios presidenciales de 2017 y 2021, habló sobre su futuro en una entrevista con La Tercera. Allí, reconoció que su retiro político está cada vez más cerca.

Mira, la naturaleza hace lo suyo. Y yo ya tengo años... Y hay una cantidad de dirigentes jóvenes, compañeras y compañeros, que tienen un gran desarrollo y yo creo que pueden tomar la posta y ya la está tomando en la reconstrucción de una auténtica izquierda en Chile”, señaló.

Al ser consultado directamente si esta sería su última candidatura, el dirigente respondió con claridad: “Sí. Y además, por una cosa muy simple, mira, yo doy día represento un arco más o menos interesante, lo que es el Partido Comunista (Acción Proletaria), la corriente de estudiantes populares (...) el MAPU y también por ejemplo el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile”.

“Entonces desde ahí hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que pueden jugar un papel destacado, tanto o mucho mejor que yo, por cierto”, concluyó Eduardo Artés.

