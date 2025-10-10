Jeannette Jara propone seguro veterinario estatal y red pública de clínicas para mascotas

La candidata presidencial Jeannette Jara anunció un ambicioso plan nacional para el bienestar animal, con el objetivo de garantizar atención veterinaria accesible en todo Chile.

El programa contempla la creación del Seguro Veterinario Complementario para Mascotas (SeVet), que sería administrado por Fonasa y cubriría esterilizaciones, vacunas y eutanasia gratuita.

En ese sentido, Jara explicó que el proyecto busca reconocer la conexión entre salud humana, ambiental y animal, promoviendo políticas integrales de protección y educación.

“La salud de los animales también es parte de nuestra salud como sociedad”, señaló.

Además, el plan incluye la implementación de una Red Nacional de Clínicas Veterinarias Públicas, con atención básica y preventiva en todo el país.

Otra de las metas es ejecutar 1 millón de esterilizaciones en cuatro años, junto con campañas de concientización y uso obligatorio de microchips, para reducir el abandono y fortalecer la convivencia responsable.

También se propone una modernización de la Ley Cholito, con mayor fiscalización, sanciones más duras por maltrato animal y estímulos a la adopción responsable.

En paralelo, Jara anunció la transformación gradual de los zoológicos en Parques de Conservación, centrados en el bienestar animal, la educación ambiental y la protección de especies nativas.