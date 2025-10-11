Cientos de personas se reunieron este sábado en la comuna de Providencia, en Santiago, para participar en una marcha en apoyo a Palestina, en medio de los recientes avances hacia un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La movilización comenzó cerca de las 18:00 horas en el sector del Metro El Salvador, avanzando de manera pacífica por la Plaza de la Aviación.

Entre banderas palestinas, carteles y cánticos, los asistentes exigieron el fin de la ofensiva militar israelí y demandaron una solución humanitaria y duradera para la población gazatí.

El acto se produce un día después de que Israel aprobara un plan para implementar el cese al fuego en Gaza, una decisión que marca el inicio de una nueva fase en las negociaciones por la paz.

El acuerdo contempla el retorno progresivo de miles de civiles que se habían refugiado en el sur del enclave.

“Venimos a mostrar empatía y apoyo a un pueblo que ha sufrido demasiado. La paz debe ser una prioridad para todos”, comentó una de las manifestantes durante la actividad.

La marcha, que se desarrolló de manera pacífica y bajo supervisión de personal municipal y de Carabineros, se suma a otras concentraciones realizadas en diferentes ciudades del país en respaldo al pueblo palestino.

Hay que destacar que Chile mantiene una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe, y las expresiones de apoyo se han intensificado desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza.

En ese sentido, los participantes destacaron la necesidad de que el alto el fuego se consolide y abra paso a una paz real y estable.

Marcha por Palestina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO