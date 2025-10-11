;

FOTOS. Marcha en apoyo a Palestina reúne a cientos de personas en Providencia tras anuncio de alto el fuego

La movilización se desarrolló de manera pacífica y bajo supervisión de personal municipal y de Carabineros.

Javiera Rivera

Marcha por Palestina

Marcha por Palestina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Cientos de personas se reunieron este sábado en la comuna de Providencia, en Santiago, para participar en una marcha en apoyo a Palestina, en medio de los recientes avances hacia un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La movilización comenzó cerca de las 18:00 horas en el sector del Metro El Salvador, avanzando de manera pacífica por la Plaza de la Aviación.

Entre banderas palestinas, carteles y cánticos, los asistentes exigieron el fin de la ofensiva militar israelí y demandaron una solución humanitaria y duradera para la población gazatí.

El acto se produce un día después de que Israel aprobara un plan para implementar el cese al fuego en Gaza, una decisión que marca el inicio de una nueva fase en las negociaciones por la paz.

Revisa también

ADN

El acuerdo contempla el retorno progresivo de miles de civiles que se habían refugiado en el sur del enclave.

Venimos a mostrar empatía y apoyo a un pueblo que ha sufrido demasiado. La paz debe ser una prioridad para todos”, comentó una de las manifestantes durante la actividad.

La marcha, que se desarrolló de manera pacífica y bajo supervisión de personal municipal y de Carabineros, se suma a otras concentraciones realizadas en diferentes ciudades del país en respaldo al pueblo palestino.

Hay que destacar que Chile mantiene una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe, y las expresiones de apoyo se han intensificado desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza.

En ese sentido, los participantes destacaron la necesidad de que el alto el fuego se consolide y abra paso a una paz real y estable.

ADN

Marcha por Palestina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

ADN

Marcha por Palestina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad