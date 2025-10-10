;

Israel completa retirada pactada de Gaza y Hamás tiene 72 horas para liberar a 48 rehenes

Decenas de miles de gazatíes emprenden el regreso al norte. La UNRWA advierte que la ayuda humanitaria es “imposible” sin su coordinación.

El acuerdo de alto el fuego mediado por la administración Trump ha entrado en vigor, marcando el inicio de un proceso de intercambio de rehenes y prisioneros, y una limitada retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steven Witkoff, confirmó que las FDI han completado la primera fase de repliegue hacia la conocida como “línea amarilla” dentro de la Franja.

Este repliegue ha activado el plazo de 72 horas que tiene Hamás para la liberación de los 48 rehenes que continúan retenidos. Si este paso se cumple sin contratiempos, Israel procederá a liberar posteriormente a unos 2.000 prisioneros palestinos. Israel estima que solo una veintena de los rehenes en poder de Hamás siguen con vida.

Regreso al Norte en Medio del Dolor

A pesar de la entrada en vigor del alto el fuego a las 12:00 horas (9:00 GMT), el día estuvo marcado por la violencia. Fuentes hospitalarias del enclave informaron que al menos 19 palestinos murieron en la Franja de Gaza este viernes, principalmente a causa de ataques aéreos reportados por la agencia de noticias Wafa antes del mediodía, justo cuando se formalizaba el cese de hostilidades.

Tras el repliegue de las tropas, miles de gazatíes han emprendido el camino de vuelta hacia el norte de la Franja, dirigiéndose a la arrasada Ciudad de Gaza por la vía costera de Al Rashid. Además, los equipos de defensa civil han aprovechado la retirada para recuperar 99 cuerpos en diferentes áreas del enclave, informa El País.

La Incertidumbre de la Ayuda y la Postura de Israel

Uno de los puntos clave del acuerdo negociado por Trump era el inicio “inmediato de la entrada completa de ayuda humanitaria”. Sin embargo, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha expresado preocupación. Su portavoz, Juliette Touma, señaló que la organización no ha sido contactada por los firmantes del acuerdo y espera que “prevalezca el pragmatismo” para que sus camiones y personal puedan entrar.

La UNRWA subraya que sería “muy difícil, si no imposible” implementar la respuesta a la escala que se necesita en Gaza sin su participación, ya que sigue siendo la mayor agencia humanitaria en la zona.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mantenido una postura firme respecto al futuro de la Franja. Netanyahu aseguró que, una vez completado el intercambio, Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada “por las buenas o por las malas”.

