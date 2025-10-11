DT de Perú revela la reacción de sus jugadores tras caer ante La Roja y dispara: “Los chilenos no merecieron ganar”

Manuel Barreto, técnico interino de la selección de Perú, lamentó la derrota por 2-1 ante Chile en el amistoso jugado este viernes en el estadio Bicentenario de La Florida y destacó el esfuerzo de sus dirigidos, asegurando que La Roja no mereció la victoria.

“Evidentemente, cuando te ganan el partido en el último minuto duele mucho. Pero mi dolor era, principalmente, porque ellos no lo merecieron”, declaró el DT en conferencia de prensa.

“Eso no cambia en absoluto el orgullo que siento de haber estado estos días con los jugadores. La manera en la que se han entregado y como, en tan pocos entrenamientos, han mostrado lo que se vio esta noche”, agregó el jefe de la Unidad Técnica Nacional del fútbol de ese país.

En esa línea, Barreto destacó la aparición de nuevos futbolistas jóvenes para la selección incaica. “Este es un equipo con un promedio de 24 años de edad, que ha tenido varios estrenos. Lo han hecho de una forma que me enorgullece como peruano. He visto la identidad que creo necesitamos para competir".

“Sin embargo, la sensación siempre es amarga por el resultado, pero me voy muy orgulloso por lo que los chicos han sembrado, han dado un paso fuerte para el camino que les tocará recorrer en los próximos años”, añadió.

Finalmente, el DT de Perú reveló cuál fue la reacción de sus jugadores tras caer ante Chile. El estratega citó a dos jugadores experimentados, Alex Valera y Anderson Santamaría, que se encargaron de levantar el ánimo de los más chicos.

“El mensaje de Alex (Valera) como uno de los líderes de la selección, lo mismo que Santamaría, era de levantar la cabeza, de valorar el partido que han hecho los chicos, de valorar el partido que se ha jugado. Creo que ha sido un partido extraordinario y muy divertido de ver para el espectador, con situaciones de gol y mucho ritmo. Alex y los demás compañeros que les comentaban era levantar la cabeza por el partido que hicieron”, sentenció.